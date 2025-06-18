Как должна висеть туалетная бумага: к стене или к пользователю? Учёные разрешили спор

Более 150 лет прошло с момента изобретения рулонной туалетной бумаги, но споры о том, как её правильно вешать — «к себе» или «от себя» — не утихают до сих пор. Теперь учёные дали окончательный ответ.

Как поясняет доктор Примроуз Фристаун, профессор клинической микробиологии Университета Лестера, вариант «от себя» (когда следующий кусок бумаги направлен к стене) гигиеничнее и безопаснее. Хотя в оригинальном патенте 1891 года изображён вариант «к себе», исследования показывают, что он требует большего контакта с рулоном, повышая риск бактериального загрязнения.

При положении «к себе» нужно одной рукой удерживать рулон, а другой отрывать бумагу. В варианте «от себя» можно прижать лист к стене, не касаясь остальной части рулона.

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