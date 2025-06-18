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Мадонна похвасталась эксклюзивной сумочкой за 8 миллионов рублей

Мадонна похвасталась эксклюзивной сумочкой за 8 млн рублей
Мадонна
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Поп-звезда всегда была любительницей тяжёлого люкса. Мадонна похвасталась роскошной сумкой от бренда Aupen. Певица опубликовала в личном блоге фотографию, на которую попал премиальный аксессуар. Речь идёт о сумке-багете модели Nirvana.

Мадонна

Мадонна

Фото: Из личного архива Мадонны

На первый взгляд она мало чем отличается от любой другой. Вот только купить такую сумочку может далеко не каждый. Стоимость аксессуара Мадонны составляет $ 100 тыс., что по нынешнему курсу превышает 8 млн рублей.

Данная модель сумки была разработана в коллаборации бренда с программой Métiers d’Art французского люксового конгломерата LVMH. Похвастаться подобной могут только самые именитые и богатые модники.

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