Зажги свою звезду славы: стартовал новый федеральный чемпионат для танцоров FAME TO FLAME

Подача заявок уже открылась. В этом году на танцевальной карте страны появится новое имя — FAME TO FLAME. Это федеральный онлайн-чемпионат для тех, кто живёт в ритме и говорит на языке танца. Стать его частью могут танцоры от семи лет. Уровень подготовки и локация значения не имеют.

Принимаются видео соло, дуэтов и команд, танцующих в самых разных направлениях: авторское хорео, контемп, афро, дэнсхолл, хип-хоп, крамп, поппинг, локинг, вакинг, электродэнс, брейк, танцы на каблуках, vogue new way, frame up и хаус. Всё, что нужно для участия, — зарегистрироваться в мини-приложении FAME TO FLAME в VK и загрузить видео со своим танцем.

Фото: Пресс-служба чемпионата FAME TO FLAME

Выбирать лучших из лучших предстоит судьям онлайн-отборов: Калерии Мухитовой, Loony Boy и Стасе Кожемяко. Всех участников онлайн-отборов ждёт гарантированный приз: мастер-класс от Dam’en, руководителя команды District’13 и члена Французской команды SARCELLITE. Лучшим танцорам, которых выберет жюри онлайн-чемпионата, достанутся стильный мерч и промокоды от брендов-партнёров.

Если хочется принять участие не только в онлайн, но и в офлайн-чемпионате, достаточно указать это во время регистрации в мини-приложении, просто поставив галочку в соответствующей графе с указанием города. Те, кто пройдёт отбор, выйдут на сцены Красноярска (27-28 сентября), Москвы (11-12 октября) и Краснодара (18-19 октября). А с 6 по 9 ноября пройдёт главный этап офлайн-чемпионата FAME TO FLAME в Москве. Участников ждут три дня практики и апгрейда внутри танцевального комьюнити: мастер-классы, лекции и живая работа с наставниками, которые не нуждаются в представлении.

Фото: Пресс-служба чемпионата FAME TO FLAME

Гранд-финал среди лучших танцоров проекта станет кульминацией чемпионата — мощный перформанс на большой сцене под шум тысяч аплодисментов, где каждый сможет побороться за главный приз чемпионата. Судить офлайн-отборы и финал чемпионата будут одни из самых ярких танцоров: Алексей Мечетный, Настя Юрасова и Cheerito.

