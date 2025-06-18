Ветеринар рассказал, на какие симптомы нужно обращать внимание у питомцев летом

Летом владельцам домашних животных стоит быть особенно внимательными к здоровью своих питомцев. Как и люди, собаки и кошки могут страдать от аллергии на пыльцу, но симптомы у них проявляются иначе. Ветеринар предупредил, на какие признаки важно обращать внимание и как помочь животным.

В отличие от людей, у которых аллергия на пыльцу вызывает чихание и насморк, у животных реакция чаще проявляется через кожу. Доктор Саманта Батлер-Дэвис, директор ветеринарной службы Pets at Home, отметила:

Это может привести к покраснению, болезненности или шелушению кожи вашего питомца, а в очень тяжёлых случаях — к инфицированию кожи и выпадению участков шерсти. Обязательно обратитесь за советом к ветеринару, если кожа сильно воспаляется.

Эксперт советует вести дневник симптомов, чтобы определить, на какую именно пыльцу реагирует питомец.

Чтобы снизить воздействие пыльцы, ветеринар рекомендует гулять утром или вечером, когда уровень пыльцы ниже, протирать шерсть и лапы питомца после прогулки, регулярно стирать подстилку и пылесосить дом.

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