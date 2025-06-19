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Ирина Шейк показала идеальный пресс и осиную талию

Ирина Шейк показала идеальный пресс и осиную талию
Ирина Шейк
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Супермодель поделилась новым селфи. Ирина Шейк проводит в тренажёрном зале часы, чтобы поддерживать идеальную фигуру. Результатами упорной работы над собой она делится в личном блоге.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Из личного архива Ирины Шейк

В этот раз Шейк выложила селфи, для которого позировала в трендовых широких штанах и коротком топе. Дополнением лука стала сумка от Hermès. Образ идеально подчеркнул рельефный пресс и осиную талию манекенщицы.

Ирина рассказывала, что в юности часто сталкивалась с буллингом, в том числе из-за фигуры. Однако со временем все её хейтеры превратились в поклонников, которые гадают, как добиться такой же формы.

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