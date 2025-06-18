Бездомный пёс в Нальчике сам приходил к ветеринарам на ежедневные уколы

В Нальчике бездомный пёс удивил ветеринаров своей сознательностью — он сам пришёл в клинику за помощью, а затем исправно посещал все процедуры. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По словам сотрудников ветклиники, собака спокойно ждала у дверей, пока её заметят. Врачи осмотрели животное и обнаружили клещей, хромоту и артрит. Псу, которого прозвали Барбосом, назначили недельный курс уколов и попросили его не пропускать лечение.

Барбос оказался примерным пациентом: он ежедневно приходил в клинику, терпеливо получал уколы и обработку от паразитов, а затем наслаждался вниманием врачей.

Сейчас его состояние улучшилось, и ветеринары ищут для Барбоса любящих хозяев.

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