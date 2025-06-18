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Похудевшая на 27 кг Деми Ловато показала фигуру в купальнике

Похудевшая на 27 килограммов Деми Ловато показала фигуру в купальнике
Деми Ловато
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Певица улетела в свадебное путешествие. В конце мая Деми Ловато вышла замуж, а теперь настала пора для долгожданной романтической поездки. Вместе с супругом она отправилась в тропики.

Деми Ловато

Деми Ловато

Фото: Из личного архива Деми Ловато

За последний год Деми удалось сбросить 27 килограммов, поэтому теперь она смело выкладывает в социальные сети пляжные фотографии. Результат её работы над собой, стоит признать, вызывает восхищение.

Этим летом Ловато отдаёт предпочтение не только классическим бикини, но ещё и моделям купальников в стиле 50-х. Их отличительная особенность — низ с завышенной талией. Такой фасон здорово подчёркивает и вытягивает силуэт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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