Российские туристы поставили исторический рекорд по путешествиям в Японию

Наши соотечественники стали чаще ездить в Страну восходящего солнца. По данным Японской национальной туристической организации, интерес россиян к путешествиям туда растёт. Так, например, число наших соотечественников, посетивших Японию в мае, выросло на 139,9% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и достигло 19,2 тысячи человек.

Более того, россияне поставили исторический рекорд по числу визитов в Японию за счёт майских праздников. В этом деле также сыграли роль рост интереса путешественников к круизам и диверсификация рейсов через Китай.

Согласно информации ведомства, с начала 2025 года в Японии побывали 71,8 тысячи российских туристов, что на целых 102,4% выше показателей 2024-го.

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