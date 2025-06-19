Стилисты назвали самые модные цвета лета 2025 года

Эксперты Vogue рассказали, что носить, чтобы оставаться в тренде. Почётное звание «самых модных» в этом году получили сразу несколько оттенков. Все они представлены в новых коллекциях ведущих брендов.

Главным трендом 2025-го стал оттенок сливочного масла. Не уступают ему пыльно-розовый, баклажановый и голубой. Среди любимчиков экспертов и инфлюенсеров оказался также глубокий шоколадный оттенок Mocha Mousse («мокка мусс»).

Примечательно, что все эти цвета здорово сочетаются между собой. А одним из наиболее удачных комбо стилисты называют тандем «сливочного масла» и «шоколада».

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