Сабрина Карпентер запретит поклонникам приносить телефоны на свои концерты. И вот почему

Таким образом певица хочет помочь фанатам. Сабрина Карпентер уверена, что нет ничего лучше живых эмоций. По мнению артистки, телефон мешает их чувствовать по полной.

На этом фоне Сабрина приняла решение запретить поклонникам приносить телефон на свои концерты. Она уверена, что такой ход сделает её выступления более душевными.

Как-то я пошла на шоу в Вегасе, и там у меня забрали телефон. И это мой лучший опыт посещения концерта. Я искренне чувствовала, что вернулась в 70-е годы. Все поют, танцуют, смотрят друг на друга и смеются. Это действительно было очень красиво, — поделилась мыслями Карпентер.

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