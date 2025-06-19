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Кэмерон Диас и Дрю Бэрримор показали себя без макияжа и фильтров

Кэмерон Диас и Дрю Бэрримор показали себя без макияжа и фильтров
Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас
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Подруги принимают себя любыми. Кэмерон Диас и Дрю Бэрримор относятся к редкому типу звёзд, которые не стесняются показывать себя без косметики и ретуши. На днях они поделились новыми совместными кадрами.

Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас

Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас

Фото: Из личного архива Дрю Бэрримор

Для фотографий Кэмерон и Дрю позировали в естественных образах. Своей честностью актрисы восхитили поклонников.

«Какие красивые и натуральные», «Как приятно смотреть на лица без тонн силикона», «Это называется стареть красиво и с любовью к себе», «Обе красавицы», «Очень нравится наблюдать за звёздами, которые остаются естественными», — пишут пользователи Сети.

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