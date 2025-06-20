Эксперты назвали самый загрязнённый предмет в автомобиле — вы удивитесь

Мы берём их в руки десятки раз в день, кладём в сумки, карманы и даже бросаем на сиденья. Но, как выяснилось, обычные автомобильные ключи — один из самых грязных предметов, с которыми мы контактируем. Новое исследование показало, что на них скапливается в четыре раза больше бактерий, чем на мобильных телефонах и клавиатурах.

Эксперты MoneySuperMarket провели анализ ключей 2000 британских водителей и обнаружили, что треть из них никогда не чистили свои ключи, хотя многие владеют ими более пяти лет. Для сравнения специалисты также проверили на чистоту сиденья унитазов, телефоны и компьютерные клавиатуры.

Оказалось, что на телефонах обитают 66 бактерий, на клавиатурах — 68, на ключах от авто — 241 бактерия (почти в четыре раза больше, чем на смартфонах). На сиденье унитаза учёные выявили 1100 микроорганизмов.

Самой распространённой бактерией на ключах оказался Staphylococcus epidermidis — безвредный для здоровых людей, но опасный после операций из-за устойчивости к антибиотикам. В одном случае даже нашли кишечную палочку.

Микробиологи советуют регулярно протирать ключи мягкой тканью с мыльным раствором. Не использовать при этом отбеливатель, что может повредить металл и электронику. Также нельзя погружать ключи в воду.

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