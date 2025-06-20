Французский шеф-повар раскрыла рецепт торта, который можно приготовить менее чем за час

На приготовление этого десерта вам потребуется всего 45 минут. Французский шеф-повар Манон Лагрев поделилась рецептом быстрого и вкусного торта. Она назвала йогуртовый торт идеальным десертом для тех, кто ценит простоту и изысканный вкус.

Рецепт отличается минимализмом: все ингредиенты отмеряются с помощью пустого стаканчика от йогурта.

Ингредиенты:

1 баночка греческого йогурта (125 г);

2 баночки сахара (250 г);

3 яйца;

1 баночка оливкового масла;

3 баночки муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли;

1 ч. л. ванильного экстракта;

свежие ягоды (малина или черника).

Приготовление:

Смешать йогурт, сахар и яйца до кремообразной консистенции. Добавить масло, ваниль, затем муку с разрыхлителем. Выложить тесто в форму, украсить ягодами и выпекать 35 минут при 180 °C. Готовый торт можно украсить сахарной пудрой и веточкой розмарина.

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