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Гидрометцентр дал неутешительный прогноз погоды в Москве на выходные

Гидрометцентр дал неутешительный прогноз погоды в Москве на выходные
Гидрометцентр уточнил прогноз погоды в Москве
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Погода в выходные дни не обрадует москвичей. Специалисты Гидрометцентра России опубликовали прогноз на грядущие выходные дни.

Возвращения тепла ждать не стоит. Температура воздуха днём 21 и 22 июня составит +16…+8 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до +6 градусов.

В Москве прогнозируются дожди различной интенсивности. В субботу ветер будет дуть с севера со скоростью 6-11 м/с, возможны порывы до 16 м/с. В воскресенье синоптики обещают южный, юго-восточный ветер 5-10 м/с.

Осадки ждут москвичей и в начале следующей недели. В понедельник, 23 июня, температура составит +15…+20 градусов, а во вторник и среду потеплеет до +18…+23 градусов.

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