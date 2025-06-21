Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Визажист Меган Маркл раскрыл секреты её красоты

Визажист Меган Маркл раскрыл секреты её красоты
Меган Маркл
Аудио-версия:
Комментарии

Стилист пользуется одним простым приёмом. Визажист Дэниел Мартин раскрыл главный секрет красоты Меган Маркл. По словам эксперта, качественное увлажнение перед макияжем — важнейший этап ухода за кожей.

Я акцентирую внимание на «прозрачном» слое. Это касается как уходовых продуктов в принципе, так и средств для макияжа. Вместо того чтобы делать чрезмерную коррекцию, я подчёркиваю имеющуюся базу, — рассказал Мартин.

По словам Дэниела, при работе с Меган он старается делать максимально натуральное и тонкое покрытие. Для этого он использует лёгкий тональный крем и небольшую кисть. Обязательный пункт — нанесение хайлайтера. Визажист добавляет сияние на выступающие части лица.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Кэмерон Диас и Дрю Бэрримор показали себя без макияжа и фильтров
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android