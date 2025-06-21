Визажист Меган Маркл раскрыл секреты её красоты

Стилист пользуется одним простым приёмом. Визажист Дэниел Мартин раскрыл главный секрет красоты Меган Маркл. По словам эксперта, качественное увлажнение перед макияжем — важнейший этап ухода за кожей.

Я акцентирую внимание на «прозрачном» слое. Это касается как уходовых продуктов в принципе, так и средств для макияжа. Вместо того чтобы делать чрезмерную коррекцию, я подчёркиваю имеющуюся базу, — рассказал Мартин.

По словам Дэниела, при работе с Меган он старается делать максимально натуральное и тонкое покрытие. Для этого он использует лёгкий тональный крем и небольшую кисть. Обязательный пункт — нанесение хайлайтера. Визажист добавляет сияние на выступающие части лица.

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