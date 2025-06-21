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Стилист Рогов рассказал, как составить идеальный мужской образ на лето

Стилист Рогов рассказал, как составить идеальный мужской образ на лето
Что носить мужчинам летом
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Собрать идеальный лук получится даже у тех, кто далёк от мира моды. Стилист Александр Рогов поделился «формулой» идеального летнего образа для мужчин. По словам эксперта, нет необходимости покупать ради такого наряда дизайнерские вещи.

О мужском стиле. Найдена идеальная формула стиля на лето! Записывайте: лоферы / мокасины / топсайдеры + короткие шорты + футболка/майка/пиджак. И на забудьте натянуть носки повыше, — написал Рогов.

Стилист подчеркнул, что подобный лук — это про стиль, комфорт и тренды одновременно. Цветовую гамму можно выбирать любую, а что касается тканей, то лучше отдавать предпочтение натуральным материалам.

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