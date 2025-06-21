Эксперты назвали четыре признака теплового удара у собак

Эксперты Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными Великобритании (RSPCA) предупредили, что тепловой удар может быть смертельно опасен для собак. В жаркую погоду питомцы особенно уязвимы, и важно вовремя распознать тревожные симптомы.
Четыре главных признака теплового удара у собак:
- сильная одышка и затруднённое дыхание;
- обильное слюнотечение;
- вялость, сонливость или потеря координации;
- коллапс или рвота.
При появлении этих симптомов необходимо срочно принять меры. Переместите животное в тень или прохладное место, облейте прохладной водой (но не ледяной!), давайте воду небольшими порциями. Не накрывайте собаку мокрыми полотенцами — они могут удерживать тепло. Если питомец потерял сознание, требуется экстренное охлаждение и немедленная помощь ветеринара.
В группе риска по тепловому удару находятся пожилые питомцы и щенки, собаки с густой шерстью, брахицефальные породы (мопсы, бульдоги), а также животные с хроническими заболеваниями.
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