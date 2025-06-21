Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Эксперты назвали четыре признака теплового удара у собак

Эксперты назвали четыре признака теплового удара у собак
Четыре признака теплового удара у собак
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперты Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными Великобритании (RSPCA) предупредили, что тепловой удар может быть смертельно опасен для собак. В жаркую погоду питомцы особенно уязвимы, и важно вовремя распознать тревожные симптомы.

Четыре главных признака теплового удара у собак:

  • сильная одышка и затруднённое дыхание;
  • обильное слюнотечение;
  • вялость, сонливость или потеря координации;
  • коллапс или рвота.

При появлении этих симптомов необходимо срочно принять меры. Переместите животное в тень или прохладное место, облейте прохладной водой (но не ледяной!), давайте воду небольшими порциями. Не накрывайте собаку мокрыми полотенцами — они могут удерживать тепло. Если питомец потерял сознание, требуется экстренное охлаждение и немедленная помощь ветеринара.

В группе риска по тепловому удару находятся пожилые питомцы и щенки, собаки с густой шерстью, брахицефальные породы (мопсы, бульдоги), а также животные с хроническими заболеваниями.

Читайте также:
Ветеринар рассказала, что категорически нельзя делать при расстройстве желудка у питомца

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android