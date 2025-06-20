После авиакатастрофы в Индии путешественники массово скупают места 11А в самолётах

12 июня произошла катастрофа Boeing 787 под Ахмадабадом. Единственный выживший в этой чудовищной трагедии сидел на месте 11А. После того как эта новость разлетелась по социальным сетям, путешественники стали массово требовать от авиакомпаний предоставить им возможность лететь именно на этом кресле.

Спросом стали пользоваться места 11А даже в самолётах авиакомпаний, которые не предусматривают наличие иллюминатора рядом с этим креслом. Люди верят в практически «чудесные» характеристики места. Многие пишут, что теперь боятся летать на любых других.

«Ребята, мне через сутки вылетать. Я готов заплатить любые деньги, чтобы сидеть на месте 11А», «Кто-то заметил, что в последнее время происходит слишком много инцидентов, связанных с самолётами? Куплю, пожалуй, билет на место 11А», «Я только что в аэропорту хотел купить место 11А. Мне сказали, что до меня с таким же вопросом на стойку регистрации подходили ещё пять человек», — рассказывают путешественники.

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