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Самое бессонное событие лета уже близко: с 21 на 22 июня состоится Ночной забег

Самое бессонное событие лета уже близко: с 21 на 22 июня состоится Ночной забег
Ночной забег
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Забег начнётся после захода солнца — в 22:00 — и продлится до последнего финишёра. В этом году стартовый городок будет расположен рядом с деловым центром «Москва-Сити» и проспектом Багратиона, финишный — на территории ОК «Лужники». Маршрут пройдёт по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережным и завершится у Большой спортивной арены рядом с памятником В.И. Ленину.

Это единственный массовый забег столицы, который проходит в ночное время. Всего на старт в эти выходные планируют выйти около 20 тысяч участников. Больше половины из них побегут уже не впервые. Спортсменам будут помогать пейсмейкеры от 10 беговых клубов Москвы.

Победителями Ночного забега станут пять мужчин и пять женщин, пришедших к финишу быстрее всех. Их по традиции ждут памятные кубки и подарки от партнёров, а также денежное вознаграждение. Ну а все финишёры Ночного забега в этом году вновь получат медали.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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