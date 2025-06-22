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Учёные выяснили, какие тренировки лучше всего стимулируют работу мозга

Учёные выяснили, какие тренировки лучше всего стимулируют работу мозга
Какие тренировки стимулируют работу мозга?
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Новое исследование подтвердило, что физическая активность полезна не только для тела, но и для мозга. Причём для положительного эффекта не обязательно изнурять себя высокоинтенсивными тренировками — даже лёгкие упражнения способны улучшить когнитивные функции.

Учёные из Университета Южной Австралии проанализировали данные 133 исследований с участием более 258 000 человек. Результаты, опубликованные в Британском журнале спортивной медицины, показали, что йога, тайцзи и экзергеймы (активные видеоигры) оказывают наибольшее влияние на память, внимание и общее когнитивное здоровье.

Так, йога сочетает физические позы, дыхательные техники и медитацию, что снижает стресс и укрепляет префронтальную кору — зону мозга, отвечающую за принятие решений. Заниматься ей нужно 2-3 раза в неделю по 20–30 минут.

Тайцзи, или «медитация в движении», улучшает память и концентрацию за счёт медленных, осознанных движений. Оптимальные тренировки — 3 раза в неделю по 20–60 минут.

Экзергеймы (например, Nintendo Wii Sports или Beat Saber) развивают координацию и скорость реакции, одновременно стимулируя мозг. Рекомендуется тренироваться 3–5 раз в неделю по 20–30 минут.

Даже лёгкая физическая активность помогает поддерживать здоровье мозга в долгосрочной перспективе, подчеркнул ведущий автор исследования Бен Сингх.

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