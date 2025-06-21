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Вампирша: Скарлетт Йохансон произвела фурор дерзким образом на премьере фильма

Вампирша: Скарлетт Йохансон произвела фурор дерзким образом на премьере фильма
Скарлетт Йохансон
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Актриса затмила всех на ковровой дорожке. Скарлетт Йохансон посетила премьеру фильма «Мир юрского периода», которая состоялась в Берлине. Для выхода в свет голливудская дива выбрала образ, из-за которого её сравнили с вампиршей.

Скарлетт Йохансон

Скарлетт Йохансон

Фото: Gerald Matzka/Getty Images

Йоханссон позировала перед камерами в роскошном корсетном платье из материала под крокодиловую кожу. Скарлетт дополнила образ массивными золотыми украшениями и макияжем со стрелками и яркими губами. Поклонников лук актрисы привёл в восторг.

«Мадам, да вы прямиком из Трансильвании?», «Ого, как ей идут драматичные образы», «Вампирша», «Красотка. Только клыков не хватает», «Как приятно видеть небанальные луки на ковровых дорожках», — написали пользователи Сети под кадрами со звездой.

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