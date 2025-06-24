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Стилист рассказал, какие причёски идеально подходят для жары

Стилист рассказала, какие причёски идеально подходят для жары
Какие причёски спасут в жару?
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Это идеальный вариант для летнего зноя. Стилист Яна Кондратьева рассказала, какие причёски помогут чувствовать себя лучше в период летней жары. Спастись от высоких температур получится с помощью небрежного пучка. Такая причёска к тому же придаст образу шарм.

Ещё один вариант — трендовый низкий хвост или пляжные локоны. Эти укладки здорово впишутся как в повседневные луки, так и в более формальные образы. Они практичны, удобны и красивы.

Это сочетание стиля и комфорта идеально подходит для лета. Мокрый эффект у корней создаёт ощущение свежести, в то время как лёгкий беспорядок по длине добавляет динамичности, — объяснила стилист.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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