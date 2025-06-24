Стали работать меньше: рабочий день в России сократился впервые за три года

Средняя продолжительность рабочего дня в России сократилась впервые с 2022 года. По данным Росстата, в первом квартале 2025 года она составила 7 часов 32 минуты (7,54 часа), что на четыре минуты меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Как отмечают эксперты, рынок труда постепенно выравнивается после периода кадрового дефицита и повышенной нагрузки на сотрудников. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов связывает сокращение рабочего дня с распространением гибких форматов занятости — удалённой работы, проектного труда и неполного графика.

Доля работников на неполном дне выросла с 3,2% до 3,5%. 9% вакансий в 2025 году предлагают удалёнку (годом ранее — 7,5%). 7% работодателей готовы предоставить гибкий график (в 2024-м — 5%).

Экономист Андрей Бархота указывает на переломный момент: замедление роста зарплат и локальный дефицит кадров заставляют компании привлекать сотрудников не деньгами, а комфортными условиями, включая снижение нагрузки.

Интересно, что лидерами по продолжительности рабочего дня являются сферы рыболовства, пассажирского транспорта, добычи руд и медицины. Самые короткие смены — в воздушном и водном транспорте, угледобыче и мебельном производстве.

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