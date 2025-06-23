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Ирина Шейк показала идеальную талию в трендовом боди

Ирина Шейк показала идеальную талию в трендовом боди
Ирина Шейк
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Модель восхитила поклонников. Ирина Шейк не понаслышке знает, каких усилий стоит добиться фигуры мечты. Благодаря многолетней работе над собой манекенщица со спокойной душой делится в социальных сетях результатами.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Из личного архива Ирины Шейк

Ирина опубликовала в личном блоге фотографию, для которой позировала в трендовом чёрном боди с высокими вырезами. Образ идеально подчеркнул осиную талию манекенщицы. Поклонники Шейк заполонили соцсети комплиментами в её адрес.

«Союз невероятной красоты, ума и харизмы», «Она сделала себя сама. Восхищаюсь», «Роскошная красотка. Я всегда мечтала хоть немного быть на неё похожей», «Красавица», — написали пользователи Сети.

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