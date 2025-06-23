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Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в последние дни июня

Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в последние дни июня
Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве
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Погода в последние дни июня не обрадует москвичей. Подробный прогноз подготовили специалисты Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, характер погоды в ближайшие дни существенно не изменится. Будет прохладно, возможны осадки различной интенсивности.

Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +15 до +23 градусов. По ночам столбики термометров могут опускаться до +7 градусов.

Во вторник, 24 июня, прогнозируется сильный ветер: местами порывы будут достигать 15 м/с. В выходные ветер будет слабым.

Дождей не ожидается лишь в пятницу и субботу, 27 и 28 июня. Если в будние дни метеорологи обещают небольшие дожди, то в воскресенье его интенсивность будет умеренной.

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