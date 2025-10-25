Одно авокадо в день может помочь вам лучше спать

Исследование показало, что употребление одного авокадо в день может улучшить качество сна и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Эти выводы основаны на анализе крупного диетического исследования, проведённого при поддержке Центра питания авокадо.

Учёные из Университета штата Пенсильвания проанализировали данные 969 взрослых с повышенным риском сердечных заболеваний. Участники, которые ежедневно съедали по одному авокадо в течение шести месяцев, сообщили о лучшем сне по сравнению с теми, кто употреблял менее двух плодов в месяц.

Как отмечают специалисты, качественный сон снижает риск болезней сердца. Американская кардиологическая ассоциация включила здоровый сон в список восьми ключевых факторов сердечно-сосудистого здоровья.

Авокадо содержит питательные вещества, которые могут влиять на сон и работу сердца:

триптофан — предшественник мелатонина, регулирующего сон;

фолиевая кислота — поддерживает выработку мелатонина;

магний — способствует расслаблению мышц;

клетчатка и мононенасыщенные жиры — помогают снизить уровень «плохого» холестерина.

Хотя исследование не ставило целью изучить сон как основной результат, его данные открывают новые направления для изучения влияния питания на здоровье.

