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Джонни Депп поделился мыслями о воспитании детей

Джонни Депп поделился мыслями о воспитании детей
Джонни Депп
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Актёр дважды отец. У Джонни Деппа есть дочь Лили-Роуз и сын Джек. Главный пират Голливуда редко даёт интервью, а о своих наследниках говорит ещё реже. В беседе с журналистами он поделился мыслями о воспитании детей.

По словам Джонни, роль отца всегда стояла для него выше любой карьерной перспективы. Он старался проводить с Лили-Роуз и Джеком настолько много времени, насколько возможно. По словам Деппа, он всегда делал всё возможное, чтобы уберечь наследников от лишнего внимания.

Для своих детей я выбираю юг Франции (семья актёра много лет жила именно там. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, Лос-Анджелес тоже великолепен, но только во Франции нам удавалось сохранять анонимность. Это особенно важно, когда дети маленькие, — объяснил Джонни.

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