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«Правило семи секунд» показывает, безопасно ли гулять с собакой в ​​жару

«Правило семи секунд» показывает, безопасно ли гулять с собакой в ​​жару
Безопасно ли гулять с собакой в ​​жару?
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Летом многие владельцы собак не осознают, насколько опасными могут быть прогулки в жаркую погоду. Асфальт и тротуары раскаляются, что создаёт серьёзную угрозу для здоровья питомцев. Эксперты советуют применять простое «правило семи секунд», чтобы определить, безопасно ли выводить собаку на улицу.

Для собак даже +22°C могут быть опасны — тепловой удар может наступить внезапно и привести к летальному исходу. Согласно данным ветеринарных клиник, в 2022 году более четверти собак, поступивших с тепловым ударом, погибли. Причём многие случаи происходили не только во время аномальной жары, но и в обычные тёплые дни.

Эксперты советуют приложить тыльную сторону ладони к асфальту на семь секунд. Если поверхность кажется слишком горячей для вас, значит, она опасна и для лап вашей собаки.

Специалист по кормам для животных Саймон Крошоу предупреждает, что даже при +22…+23°C, если солнце нагревало асфальт весь день, можно обжечь лапы за секунды. Собаки не покажут, что им тяжело, — они будут идти, потому что так хочет хозяин. Но если они перегреются, состояние ухудшится очень быстро.

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