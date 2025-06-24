Жена подняла Дэвида Бекхэма на смех из-за моркови, которую он вырастил

Футболист не на шутку увлёкся садоводством. Дэвид Бекхэм не может нарадоваться — созрел урожай моркови! Спортсмен решил на камеру вытянуть из земли первый плод. Он попросил супругу Викторию запечатлеть этот волнительный момент.
Дэвид уверенно дёрнул за ботву и достал крошечную морковку, которая к тому же уродилась с мутацией. Сей экземпляр сильно насмешил Викторию.
Дэвид Бекхэм
Фото: Из личного архива Дэвида Бекхэма
Это просто разочарование, — сказала она сквозь смех.
Футболисту пришлось объясняться.
Сегодня был захватывающий день в моём овощном саду — морковь. Но это не совсем то, что я ожидал. Честно говоря, леди Бекхэм смеялась. Виктория, прости за мою морковь, — написал Бекхэм под роликом.
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