Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Эксперты объяснили, почему опасно спать голышом в жару

Эксперты объяснили, почему опасно спать голышом в жару
Почему опасно спать голышом в жару
Аудио-версия:
Комментарии

Сон без одежды в зной может навредить организму: поэтому даже в жару не нужно спать голышом. Эксперты канала Love And Love Factory предупреждают, что сон без одежды нарушает терморегуляцию: пот не впитывается, а остаётся на коже, что мешает естественному охлаждению.

Вы можете подумать, что без одежды будет прохладнее, но на деле всё наоборот. Пот прилипает к телу, вызывая дискомфорт и обезвоживание.

Психолог Сьюзи Ридинг рекомендует выбирать свободную одежду из натуральных тканей — хлопка, шелка или бамбука. Такие материалы впитывают влагу и помогают телу охлаждаться.

Спать голышом не стоит — пот скапливается на коже, а не испаряется. Лёгкая пижама обеспечит комфорт и защитит от перегрева.
Читайте также:
Просыпаетесь до будильника? Это может быть признаком болезни

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android