Эксперты объяснили, почему опасно спать голышом в жару

Сон без одежды в зной может навредить организму: поэтому даже в жару не нужно спать голышом. Эксперты канала Love And Love Factory предупреждают, что сон без одежды нарушает терморегуляцию: пот не впитывается, а остаётся на коже, что мешает естественному охлаждению.

Вы можете подумать, что без одежды будет прохладнее, но на деле всё наоборот. Пот прилипает к телу, вызывая дискомфорт и обезвоживание.

Психолог Сьюзи Ридинг рекомендует выбирать свободную одежду из натуральных тканей — хлопка, шелка или бамбука. Такие материалы впитывают влагу и помогают телу охлаждаться.

Спать голышом не стоит — пот скапливается на коже, а не испаряется. Лёгкая пижама обеспечит комфорт и защитит от перегрева.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.