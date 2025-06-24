Спортсменка плыла по океану 21 час без остановки. К каким последствиям это привело?

Пловчиха пошла на опасный эксперимент. Бекка Манн из США стала первым в мире человеком, которому удалось проплыть между тремя гавайскими островами. На это у неё ушёл 21 час. Бекка рассказала, зачем на это пошла и с какими последствиями столкнулась.

У меня не было и малейшего представления о том, где я нахожусь в океане. Я не знала, сколько мне придётся находиться в океане. Я просто сказала себе: «Ты можешь всё», — поделилась Манн.

По словам рекордсменки, заплыв оказался для неё сложен психологически. Каждое движение рук отзывалось болью, но Бекка продолжала плыть, держа в голове мысль, что вода — её стихия. После этого опыта спортсменке стали часто сниться кошмары на морскую тематику.

Мне снится, что я просто застреваю в океане. Это пугает и не пугает одновременно. Просто это действительно странно. Я будто всё время нахожусь посреди океана, пытаюсь плыть. Мне снится, что я в недостаточно хорошей форме, вокруг меня полно акул и нет лодки.

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