Зажигая город бегом: около 20 000 человек приняли участие в Ночном забеге

Ночная Москва, огни набережных и беговой азарт: в ночь с 21 на 22 июня в столице в 12-й раз прошёл самый атмосферный забег сезона. Ночной забег — единственный массовый старт, проходящий в Москве после захода солнца — в этом году объединил около 20 000 участников.

Маршрут забега в этом году изменился: стартовый городок впервые был расположен рядом с деловым центром «Москва-Сити» и проспектом Багратиона — современной скоростной артерией столицы. Финишировали бегуны на территории Олимпийского комплекса «Лужники», у стен Большой спортивной арены, вблизи памятника В. И. Ленину. Участники пробежали 10 км по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережным, оставляя за собой яркий след в ночной Москве.

Результаты Ночного забега

Место Мужчины Женщины Первое место Ахмадеев Ринас — 0:28.17 (рекорд соревнований) Аплачкина Светлана — 0:32.41 (рекорд соревнований) Второе место Чертыков Денис — 0:28.20 Сидорова Алла — 0:33.08 Третье место Неделин Дмитрий — 0:28.31 Каменева Софья — 0:33.32 Четвёртое место Трошкин Алексей — 0:28.48 Седова Елена — 0:33.35 Пятое место Гуржий Виктор — 0:29.18 Зонова Елена — 0:33.53

Победители и призёры были награждены кубками, подарками от партнёров и денежными призами. Всех бегунов, уложившихся в лимит, на финише ждали медали, в стилистике забега.

Следующим московским стартом от команды Бегового сообщества станет Большой фестиваль бега (BIG RUN FEST) — новый спортивно-музыкальный праздник, который пройдёт в столице 19 июля. Участники смогут открыть для себя новые грани этого лета и пробежать 5, 10 или 15 км по вечернему Садовому кольцу.

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