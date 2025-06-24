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Плавание, езда на велосипеде и бег: результаты чемпионата России по триатлон-спринту

Плавание, езда на велосипеде и бег: результаты чемпионата России по триатлон-спринту
Результаты чемпионата России по триатлон-спринту
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22 июня в Йошкар-Оле прошёл чемпионат России по триатлон-спринту. Участие приняли сильнейшие спортсмены страны – как состоявшиеся атлеты категории Элита, так и юниоры. Они преодолели 750 м плавательного этапа, 20 км на велосипеде по улицам города и пятикилометровый бег на набережной.

Среди мужчин первое место занял пятикратный чемпион России по триатлону на стандартной дистанции Григорий Антипов (Москва), он показал время 51.58. Это его первое золото на спринте. Вторым с результатом 52.01 стал Денис Колобродов (Волгоградская область), третьим — Дмитрий Карпеев (Краснодарский край) 52.05.

Среди женщин победу одержала москвичка Диана Исакова, занимающая сейчас восьмое место в мировом рейтинге WTCS с результатом 57.56, второй стала юная Яна Ченская представляющая Тульскую область — 58.54, замкнула тройку лидеров Юлия Голофеева (Москва) – 59.08.

Впереди у спортсменов насыщенный летний сезон. Уже совсем скоро 5 и 6 июля в Крылатском наряду с любительским фестивалем ЛИГА ТРИАТЛОНА&IRONSTAR Крылатское пройдёт первенство России по триатлону среди спортсменов 18-23 лет.

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