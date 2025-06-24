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Селена Гомес кардинально сменила имидж

Селена Гомес кардинально сменила имидж
Селена Гомес
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Селена Гомес не боится перемен. Певица опубликовала в личном блоге кадр, на котором предстала в новом образе. Последний год Селена носила длинные волосы, но теперь решилась на короткую рваную стрижку и чёлку.

Селена Гомес

Селена Гомес

Фото: Из личного архива Селены Гомес

Такая модель стрижки считается трендовой в 2025 году. Фактурная причёска придаёт волосам объём. Укладывать её можно с помощью любого стайлера, утюжка или фена. В зависимости от желания получится сделать локоны или прямые пряди.

«Очень к лицу новая стрижка», «Сразу такой свежий вид», «Селена, как всегда, на высоте», «Это называется стиль», «Селене идёт любая длина волос», — пишут поклонники под новым селфи Гомес.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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