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Эксперт назвал наиболее удачные направления для путешествий за границу без визы

Эксперт назвал наиболее удачные направления для путешествий за границу без визы
Куда поехать без визы?
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Отдохнуть в другой стране можно выгодно. Экономист Станислав Паулаускас рассказал о зарубежных направлениях для отдыха, для которых не требуется получать визу гражданам России. В подборке есть как пляжные, так и экскурсионные локации.

По словам эксперта, на данный момент наиболее удачными направлениями для заграничных путешествий являются Турция, ОАЭ, Сербия, Беларусь, Армения, Узбекистан и Казахстан. Примечательно, что прямые рейсы в эти страны вылетают не только из Москвы. Отправиться в поездку без пересадок можно ещё из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Сочи.

Паулаускас отметил, что самыми выгодными считаются весенние и осенние путешествия. В этот период стоимость туров падает примерно на треть. Эксперт порекомендовал отслеживать цены в агрегаторах для онлайн-бронирования.

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