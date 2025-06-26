Учёные раскрыли лайфхак с носками, который поможет заснуть в жару

Если вы страдаете от бессонницы в жаркие ночи, учёные предлагают неожиданное решение: перед сном нужно надеть носки. Хотя это кажется нелогичным, исследования подтверждают, что этот простой метод помогает быстрее заснуть и улучшает качество сна.

Сон и терморегуляция организма тесно связаны. Профессор Эус ван Сомерен из Нидерландского института нейронауки объяснил: мозг интерпретирует тёплые ноги как сигнал ко сну. Когда вы надеваете носки, кожа нагревается и мозг ошибочно воспринимает это как естественное расширение сосудов, которое обычно происходит перед засыпанием.

При нагревании кожи организм запускает процесс охлаждения, направляя кровь к поверхности и снижая внутреннюю температуру. Сомнолог Майкл Градисар отметил, что носки ускоряют этот механизм, помогая быстрее уснуть.

Эксперты советуют надевать носки за час до сна: это активирует процесс охлаждения заранее. Выбирайте натуральные материалы, например, шерсть, которая лучше регулирует температуру.

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