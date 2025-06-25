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Шерлок, что с тобой стало? Бенедикт Камбербэтч удивил публику переменами во внешности

Шерлок, что с тобой стало? Бенедикт Камбербэтч удивил публику переменами во внешности
Бенедикт Камбербэтч
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Поклонники не узнают своего кумира. Бенедикт Камбербэтч стал гостем показа Prada в рамках Недели моды в Милане. Фотографии актёра, сделанные во время мероприятия, сильно удивили пользователей Сети.

Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч

Фото: Jacopo M. Raule/Getty Images

Для выхода в свет Бенедикт выбрал костюм свободного кроя, белую рубашку с пальмами и яркие кроссовки. Артист дополнил лук солнцезащитными очками в чёрной оправе.

«Шерлок, что с тобой стало?», «Стильно», «Это точно он? Вообще не похож на себя», «Вот это я понимаю самое неожиданное преображение года», — написали поклонники под кадрами с Камбербэтчем.

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