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Наоми Кэмпбелл решилась на кардинальные перемены во внешности

Наоми Кэмпбелл решилась на кардинальные перемены во внешности
Наоми Кэмпбелл
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Чёрная пантера перешла на светлую сторону. Идеально прямые тёмные волосы уже давно являются фишкой Наоми Кэмпбелл. Но всё-таки даже сама манекенщица иногда от неё устаёт. Наоми решилась на кардинальные перемены во внешности.

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл

Фото: Из личного архива Наоми Кэмпбелл

Модель вернулась к своему образу, которым покорила поклонников в 2005 году. Кэмпбелл покрасила волосы в светлый цвет. Теперь она может похвастаться роскошными локонами мягкого карамельного оттенка. Такие перемены во внешности манекенщицы публика оценила.

«Роскошна, как и всегда», «Ей идёт абсолютно всё», «Она шикарна с любым цветом волос», «Очень подходит новый цвет», «Наоми теперь не чёрная пантера, а грациозный ягуар», — написали пользователи Сети.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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