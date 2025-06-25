Москвичам предлагают свадебные туры в Северную Корею за 530 тысяч рублей

Интерес к путешествиям в КНДР растёт. Московские энтузиасты начали продавать свадебные туры в Северную Корею. Цена вопроса — 530 тыс. рублей. За эти деньги молодым предлагают полный пакет.

Свадебный тур в КНДР включает в себя перелёт из Владивостока или поездку на поезде из Хабаровска, проживание на пляжном курорте Расон, церемония бракосочетания в национальном стиле, фотосессии и различные экскурсии по Пхеньяну.

Всё предельно строго. Молодожёнов предупреждают, что без возложения цветов к памятникам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира брак признают недействительным. Есть ли спрос на такое «заманчивое» предложение, не уточняется.

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