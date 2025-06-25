Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Москвичам предлагают свадебные туры в Северную Корею за 530 тысяч рублей

Москвичам предлагают свадебные туры в Северную Корею за 530 тысяч рублей
Москвичам предлагают пожениться в Северной Корее
Аудио-версия:
Комментарии

Интерес к путешествиям в КНДР растёт. Московские энтузиасты начали продавать свадебные туры в Северную Корею. Цена вопроса — 530 тыс. рублей. За эти деньги молодым предлагают полный пакет.

Свадебный тур в КНДР включает в себя перелёт из Владивостока или поездку на поезде из Хабаровска, проживание на пляжном курорте Расон, церемония бракосочетания в национальном стиле, фотосессии и различные экскурсии по Пхеньяну.

Всё предельно строго. Молодожёнов предупреждают, что без возложения цветов к памятникам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира брак признают недействительным. Есть ли спрос на такое «заманчивое» предложение, не уточняется.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Том Брэди поделился яркими впечатлениями от путешествия в Японию
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android