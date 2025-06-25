Наоми Кэмпбелл произвела фурор утончённой фигурой в облегающем платье

Модель побывала на светском вечере. Наоми Кэмпбелл стала гостьей модного мероприятия, прошедшего в Лондоне. Появившись на ковровой дорожке, она моментально приковала к себе все объективы и взгляды.

Наоми Кэмпбелл Фото: Jeff Spicer/Getty Images

Кэмпбэлл позировала перед камерами в полупрозрачном мини-платье из чёрного кружева. Манекенщица дополнила образ остроносыми туфлями на шпильках, тёмными очками и украшениями. В этот раз Наоми остановилась на лёгкой укладке с волнами и макияже с акцентом на сияние.

«Какая грация», «Настоящая чёрная пантера», «А какая энергия от неё исходит. Роскошная», «С такой фигурой можно и в 55 носить облегающие платья», — написали поклонники Кэмпбелл.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Наоми Кэмпбелл решилась на кардинальные перемены во внешности