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Наоми Кэмпбелл произвела фурор утончённой фигурой в облегающем платье

Наоми Кэмпбелл произвела фурор утончённой фигурой в облегающем платье
Наоми Кэмпбелл
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Модель побывала на светском вечере. Наоми Кэмпбелл стала гостьей модного мероприятия, прошедшего в Лондоне. Появившись на ковровой дорожке, она моментально приковала к себе все объективы и взгляды.

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл

Фото: Jeff Spicer/Getty Images

Кэмпбэлл позировала перед камерами в полупрозрачном мини-платье из чёрного кружева. Манекенщица дополнила образ остроносыми туфлями на шпильках, тёмными очками и украшениями. В этот раз Наоми остановилась на лёгкой укладке с волнами и макияже с акцентом на сияние.

«Какая грация», «Настоящая чёрная пантера», «А какая энергия от неё исходит. Роскошная», «С такой фигурой можно и в 55 носить облегающие платья», — написали поклонники Кэмпбелл.

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