Восхождение на Эльбрус может подорожать в 150 раз из-за мусорящих туристов

Стоимость восхождения на Эльбрус может вырасти с 200 до 30 тыс. рублей с человека — в 150 раз. Такой резкий скачок цен связан с огромным количеством мусора, который оставляют туристы, а также с таянием ледника и участившимися лавинами, передаёт Mash.

Ежегодно на самую высокую вершину России поднимаются около 10 000 человек, но далеко не все убирают за собой. Из-за этого склоны горы превратились в свалку, а для вывоза отходов приходится задействовать грузовики.

Ещё одна причина возможного подорожания — экологические изменения. С 2010 года ледник Эльбруса сократился на 200 метров, что усилило нагрузку на вулкан и спровоцировало сходы лавин.

Администрация нацпарка «Приэльбрусье» рассматривает варианты ограничения туристического потока, в том числе за счёт резкого повышения цен на южном и северном маршрутах.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.