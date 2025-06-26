День настольного тенниса с «Чемпионатом» состоялся на Пикнике Афиши х Сбер

Один день в эпицентре музыки и культуры — в Коломенское вернулся легендарный Пикник Афиши х Сбер. Более 30 тысяч гостей, 25 артистов, а сколько эмоций от развлечений, гастрономических открытий и арт-объектов — подсчитать невозможно. Танцы под «Руки Вверх!» и ЛАУД, объятия под Сироткина и Лизу Громову, отдых в природном ландшафте, уникальные находки на маркете и новые знакомства с близкими по духу. «Чемпионат» тоже принял участие в фестивале и провёл турнир, мастер-класс и свободную игру по настольному теннису.

21 июня 2025 года в живописном парке Коломенское «Чемпионат» совместно с Ping Tablet провёл увлекательный турнир по настольному теннису. Мероприятие собрало 70 участников, которые с азартом соревновались за призовые места, а зрители соревнования болели за своих фаворитов. Все участники турнира получили памятные сувениры от «Чемпионата», а победителю вручили эксклюзивный мерч от Ping Tablet.

Призовые места распределились следующим образом:

Григорьев Константин;

Ювиналиев Артём;

Арсанукаев Рустам.

Фото: Чемпионат

За один день на Пикнике Афиши х Сбер редкий концерт со специальной программой представил Mnogoznaal, DOPECLVB устроили долгожданный реюнион, а CREAM SODA доказали, что электронная музыка в России продолжает эволюционировать. Нежная поп-группа «Моя Мишель», харизматичная фрешгёрл от R’n’B Rozalia, искренние Uma2rman, энергичные герои пост-панка Сова — каждый создавал уникальную атмосферу на своей сцене.

В перерывах от музыкальных открытий гости «Пикника» могли сыграть в пинг-понг под руководством опытных тренеров. Общее количество участников свободной игры и мастер-класса в локации «Чемпионата» составило более 500 человек. Зона с настольным теннисом стала отличной возможностью для любителей спорта объединиться, завести новые знакомства и получить заряд положительных эмоций.

Следующая остановка «Пикника»: Санкт-Петербург. 9 августа фестиваль приедет в Северную столицу на Елагин остров вместе с легендами русского рока «Танцы минус», адептами поп-фанка «БАЗАР», Сироткиным, тимой ищет свет и многими другими.

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