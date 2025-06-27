5 июля на набережных Москвы пройдёт масштабная велогонка

5 июля 2025 года в Москве состоится велогонка Cyclingrace «Две реки», которая соберёт любителей велоспорта со всей России. Участникам предстоит проехать по центральным улицам столицы, перекрытым от автомобилей.

Маршрут гонки пройдёт от Хамовников до Сокольников, вдоль набережных Москвы-реки и Яузы мимо стен Московского кремля. Гонка проводится не в первый раз — в 2022 году в этом соревновании приняли участие более 1000 спортсменов всех уровней подготовки.

Гонщикам предлагается два формата участия: велогонка и велозаезд. Первая опция предназначена для опытных и подготовленных спортсменов. Дистанция составит от 74 до 111 км, а к участию допускаются шоссейные велосипеды с рулём «баран». В формате «Велозаезд» длина маршрута — 15 или 37 км. Использовать можно любые типы велосипедов (кроме лежачих, тандемных, разделочных и велосипедов с мотором). Этот вариант рекомендуется новичкам и тем, кто хочет попробовать свои силы в настоящем соревновании.

Регистрация на гонку открыта, подать заявку на участие можно на официальном сайте организаторов.

Фото: Сyclingrace

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