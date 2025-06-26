Музыкально и увлекательно: 5 и 6 июля пройдут финальные выходные фестиваля «Каникулы»

Гостей ждёт большой концерт с хедлайнером Uma2rman, спектакли, лекции, спорт и многое другое. На финальные выходные фестиваля «Каникулы», которые пройдут 5 и 6 июля, запланирована насыщенная культурная и развлекательная программа для взрослых и детей.

5 июля гостям покажут спектакль «Красная шапочка» от театрального объединения Озеро. Гоша Мнацаканов, режиссёр и выпускник ГИТИСа, представит современную интерпретацию русской сказки. В постановке примут участие Таисия Вилкова, Владимир Комаров, Дмитрий Кучин и другие.

6 июля пройдёт большой live-концерт, участниками которого станут исполнительница ульяна мамушкина и инди-поп группа «Обе Две». А хедлайнер вечера — российская рок-группа Uma2rman, известная по хитам «Прасковья», «В городе лето», «Проститься», «Ночной дозор», «Ума Турман» и другим.

Помимо театральной и музыкальной программы, в эти выходные будут организованы мастер-классы по росписи дерева, коллажу и созданию картин из ткани, квесты для детей, а на площадке лектория пройдут беседы об экологии, археологии и бизнес-образовании.

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