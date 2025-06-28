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Редкий выход: Киану Ривз побывал на мотогонках

Редкий выход: Киану Ривз побывал на мотогонках
Киану Ривз
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Актёр и его возлюбленная посетили Гран-при Италии по мотогонкам (MotoGP). Киану Ривз и Александра Грант стали гостями престижных соревнований. В последнее время артист не так часто появляется на публике, но пропустить такое событие он не мог, поскольку является давним поклонником этого вида спорта.

Александра Грант и Киану Ривз

Александра Грант и Киану Ривз

Фото: Gold & Goose Photography/Getty Images

Ривз и Грант пришли на площадку в стильных кепках болельщиков. Киану появился на соревнованиях в одном из своих любимых аутфитов. Актёр надел футболку, пиджак и джинсы.

Большую часть времени Ривз и его возлюбленная провели в вип-боксе Ducati Lenovo Team. Общаться с журналистами пара не стала.

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