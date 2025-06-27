Грандиозный забег: более 2 тыс. атлетов станут участниками «Гонки Героев» в Самаре

Более 2 тыс. любителей спорта смогут испытать себя на прочность в грандиозном забеге с препятствиями, который состоится 28 июня на «Ассет Арене». «Гонка Героев» — это один из флагманских проектов компании-организатора массовых спортивных мероприятий «Лигой Героев».

«Самара — это один из старейших городов проведения «Гонки Героев». Впервые Самара приняла забег с препятствиями в 2016 году, всего три года спустя после запуска пилотного проекта в Москве. В течение девяти лет гонка проходила на полигоне Рощинский, но в этом году мы меняем локацию — новой площадкой для проведения спортивного праздника стане «Ассет Арена», расположенная в Красноярском районе рядом с поселением Светлое поле», — рассказал руководитель проекта «Гонки Героев» Игорь Кактыш.

Участников гонки ждёт трасса длиной 7,5 км и 25 испытаний на силу и выносливость. Полоса препятствий включает в себя традиционные рукоходы разной сложности, а также многочисленные рвы и преграды из воды и грязи.

Сильнейшие атлеты поборются за золото Чемпионата «Гонки Героев», который пройдёт как в абсолютном зачёте (формат PRO), так и в четырёх возрастных категориях от 18 до 40+ лет (формат AGE).

Также 28 июня «Ассет Арена» в Красноярском районе станет площадкой для проведения всероссийских соревнований по гонкам с препятствиями, в которых примут участие лучшие спортсмены со всей страны. Трасса для претендентов на звание победителя всероссийских соревнований будет отличаться от той, которая будет доступна для участников других форматов: дистанция составит 10-11 км и будет включать в себя 25 препятствий. Участие в таком официальном старте, помимо спортивного статуса, даёт возможность попасть в сборную команду субъекта, получить звание кандидата в мастера спорта, а также стать обладателем квалификации на чемпионаты Европы и мира по гонкам с препятствиями.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

За победу поборются: чемпионка Самарской области по гонкам с препятствиями — 2024, участница шоу «Суперниндзя» Юлия Миннахметова, полуфиналист спортивного шоу «Русский Ниндзя», победитель всероссийской «Гонки героев» 2021 и 2022 годов в Самаре Владимир Семенченко, победитель чемпионата «Гонки героев» Башкортостана — 2025 Роберт Бикмухаметов и многие другие.

Отдельно состоится старт корпоративных команд. В нём примут участие более 600 человек из крупнейших компаний Самары и области. В списке участников команды из «Транснефть — Приволга», «СИБИНТЕК-Поволжье», «РЖД-ТехСервис», «Самаранефтегаз», Приволжской медицинской компании, Газпромбанка, «Абсолют Банка», «Ингосстрах Банка» и многих других компаний.

Пройти Гонку может любой желающий старше 18 лет в одном из двух форматов: индивидуально в массовом старте или в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора.

Участников и гостей мероприятия ждут спортивные и развлекательные активности от партнёров, массовая разминка, фотозоны и уютные места для отдыха и восстановления.

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