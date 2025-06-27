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Фитнес-блогер оказалась полностью парализована из-за укуса клеща

Фитнес-блогер оказалась полностью парализована из-за укуса клеща
Мария Пален
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Паразит атаковал девушку осенью 2024-го. Фитнес-блогер Мария Пален поделилась своей историей. Она рассказала, что почти год была полностью парализована после укуса клеща. По словам Марии, врачи долго не могли дать точный ответ на вопрос о том, какая инфекция попала в её организм из-за паразита.

Почему тело подвело меня? Я всегда вела здоровый образ жизни. Достаточно быстро мы поняли, что это не тот случай, когда всё можно исправить упражнениями и диетой, — вспомнила Пален.

Выяснилось, что через укус клеща в организм Марии попали опасные микроорганизмы, которые вызывают полное разрушение аутоиммунной системы.

Блогер отметила, что из-за болезни похудела на 20 кг. На данный момент она так и не восстановилась до конца. Врачи из раза в раз корректируют лечение, чтобы помочь девушке как можно скорее встать на ноги.

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