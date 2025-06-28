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Раскрыты детали дресс-кода для гостей на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес

Раскрыты детали дресс-кода для гостей на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес
Лорен Санчес и Джефф Безос
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Сотни звёзд приехали в Венецию на праздник. Роскошное торжество проходит с 26 по 28 июня. Подробности церемонии пока не разглашаются. Журналистам лишь удалось выяснить, какие требования к дресс-коду выдвинули жених и невеста.

По словам инсайдеров, Джефф Безос и Лорен Санчес разослали приглашённым специальные мудборды и образцы луков, которые просят надеть на свадьбу. К слову, к аналогичной схеме на своей церемонии прибегли сын богатейшего бизнесмена Индии Мукеша Амбани и его супруга.

Гости ничего не знают. Им сказали, в какое время за ними приедет водное такси. Больше никаких подробностей. Их отвезут в нужное место, — рассказал источник.

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