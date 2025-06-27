День молодёжи, тренировки в «Лужниках» и ретро: куда сходить в эти выходные в Москве

Сделали подборку интересных активностей в Москве, которые точно не дадут заскучать в последние выходные июня. Яркие эмоции, приятная компания, зажигательная музыка и, конечно же, спорт — это и многое другое подготовили для гостей организаторы.

Фестиваль «Молодёжная точка» на Болотной площади

Когда: 28 и 29 июня

Где: Болотная площадь (м. Александровский сад)

Как попасть: вход бесплатный по предварительной регистрации.

Это масштабный двухдневный фестиваль. Программа обещает быть насыщенной. Гостей ждут выступления звёздных артистов, творческие мастер-классы, спортивные активности, вдохновляющие лекции и море крутых возможностей. Детали – по ссылке.

Фото: artiemedvedev/istock.com

Иммерсивный фестиваль «Шереметев-фест. Искусство отдыхать»

Когда: 28 июня

Где: усадьба Шереметевых в парке «Останкино» (м. ВДНХ)

Как попасть: вход свободный. Для участия в некоторых мероприятиях может потребоваться предварительная регистрация.

Гостей ждёт несколько красивых тематических фотозон, где можно будет сделать фотографии в стиле ретро. Каждый желающий сможет поучаствовать в многочисленных творческих и познавательных мастер-классах, на которых можно будет попробовать различные виды загородного досуга начала ХХ века. А в зелёной зоне парка организуют ретроплощадку со спортивными играми. Там же будет работать миниатюрный «аптекарский огород». На Летней эстраде пройдёт концертная программа. Подробная программа – здесь.

Фото: Vladislav Zolotov/istock.com

Московский марафон тренировок

Когда: 28 и 29 июня

Где: спорткомплекс «Лужники», южное спортивное ядро (м. Спортивная)

Как попасть: для участия в мероприятиях требуется предварительная регистрация.

Десятки бесплатных тренировок, зажигательное шоу, классная музыка, подарки и атмосфера настоящего лета. Известные тренеры, звёздные гости и диджей-сеты на сцене. Кроме того, для гостей будет открыта зона свободных активностей для всех желающих. Подробности – по ссылке.

Фото: Olga_Anourina/istock.com

День молодёжи в парке «Ходынское поле»

Когда: 28 и 29 июня

Где: парк «Ходынское поле» (м. ЦСКА)

Как попасть: вход свободный. Для участия в некоторых мероприятиях может потребоваться предварительная регистрация.

Гостей ждут мастер-классы, интерактивные лекции и встречи с экспертами. На площадке также будет работать ярмарка вакансий. Каждый сможет попробовать себя в новом деле, найти полезные знакомства и просто хорошо провести время в амбициозной компании. Каждый из фестивальных дней завершится большим концертом. Подробности – тут.

Фото: gpointstudio/istock.com

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