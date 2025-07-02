Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Учёные выяснили, как регулярное употребление витамина С влияет на кожу

Учёные выяснили, как регулярное употребление витамина С влияет на кожу
Регулярное употребление витамина С влияет на кожу
Аудио-версия:
Комментарии

Аскорбиновая кислота способна не только защищать кожу, но и утолщать её, активируя гены, отвечающие за обновление клеток. Исследование, проведённое специалистами из Вашингтонского университета, показало, что витамин С стимулирует деление кератиноцитов — ключевых клеток эпидермиса. Результаты работы опубликованы в Journal of Investigative Dermatology.

Учёные использовали лабораторную модель человеческого эпидермиса, обрабатывая её разными дозами витамина С, соответствующими естественной концентрации в организме. Уже через 7 дней кожа стала заметно толще, а через 14 дней эффект усилился.

Оказалось, что аскорбиновая кислота не просто ускоряет рост клеток, но и влияет на эпигенетику — удаляет метильные метки с ДНК, «включая» гены, связанные с регенерацией. Было обнаружено более 10 000 участков генома, где произошли изменения, а активность 12 ключевых генов выросла в 75 раз.

Это открытие может изменить подход к уходу за кожей: вместо борьбы с внешними признаками старения наука предлагает активировать естественные механизмы восстановления.

Читайте также:
Диетолог назвала 11 продуктов, содержащих больше железа, чем шпинат

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android