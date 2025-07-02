Учёные выяснили, как регулярное употребление витамина С влияет на кожу

Аскорбиновая кислота способна не только защищать кожу, но и утолщать её, активируя гены, отвечающие за обновление клеток. Исследование, проведённое специалистами из Вашингтонского университета, показало, что витамин С стимулирует деление кератиноцитов — ключевых клеток эпидермиса. Результаты работы опубликованы в Journal of Investigative Dermatology.

Учёные использовали лабораторную модель человеческого эпидермиса, обрабатывая её разными дозами витамина С, соответствующими естественной концентрации в организме. Уже через 7 дней кожа стала заметно толще, а через 14 дней эффект усилился.

Оказалось, что аскорбиновая кислота не просто ускоряет рост клеток, но и влияет на эпигенетику — удаляет метильные метки с ДНК, «включая» гены, связанные с регенерацией. Было обнаружено более 10 000 участков генома, где произошли изменения, а активность 12 ключевых генов выросла в 75 раз.

Это открытие может изменить подход к уходу за кожей: вместо борьбы с внешними признаками старения наука предлагает активировать естественные механизмы восстановления.

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